Украинцы не хотят видеть представителя ЛГБТ в качестве близкого друга или члена семьи

Граждане Украины наиболее положительно (37,1%) воспринимают представителя ЛГБТ-сообщества в качестве туриста, и только 4% — в качестве близкого друга, свидетельствуют данные социологического исследования компании Seetarget.
Согласно данным опроса, презентованного в пресс-центре агентства «Интерфакс-Украина» в понедельник, только треть украинцев не готовы принимать в своей жизни представителя ЛГБТ.
Наиболее положительно респонденты воспринимают отдельного представителя ЛГБТ, если он будет туристом (37,1%), чуть меньше трети, если гражданином Украины, 14,8% — коллегу по работе, а 13,8% — соседа. Только 4,1% украинцев готовы принять представителя ЛГБТ в качестве близкого друга или члена семьи (1,1%).
Также респондентов спросили, как они относятся к «закону о запрете пропаганды гомосексуализма», и 70,8% ответили, что относятся положительно, 12,5% — отрицательно, 11,6% ответили, что их это не интересует, 5,1% затруднились ответить.
Кроме того, 85,3% опрошенных украинцев негативно воспринимают разрешение на заключение однополых браков, 7,3% — положительно, 7,4% не смогли ничего об этом сказать.
На вопрос, «имеют ли право гомосексуальные граждане воспитывать и/или усыновлять детей» 67,6% респондентов ответили «нет, ни в коем случае», 4,3% опрошенных считают, что они «должны иметь такое право», 18,1% — что должны быть исключения (индивидуальное рассмотрение), 9,5% затруднились ответить.
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