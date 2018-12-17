Украинцам нравятся парады, но не нравятся факельные шествия и «марши равенства»

Три четверти украинцев поддерживают проведение парадов ко Дню независимости Украины, однако лично присутствовать на мероприятии готовы только 47%, свидетельствуют данные социологического исследования компании «Seetarget».
Согласно результатам опроса, презентованного в пресс-центре агентства «Интерфакс-Украина» в понедельник, наиболее позитивно украинцы воспринимают проведение парада ко Дню независимости страны (74,2%), военных парадов вообще (64%) и маршей за традиционные семейные ценности (55,7%).
Также 48,9% опрошенных заявили, что поддерживают проведение социально-политических акций протеста, 45,3% — проведение парадов трудящихся, и 44% сказали, что позитивно оценивают проведение крестных ходов.
При этом непосредственно принять участие в марше трудящихся готовы 30,9% респондентов, в маршах за традиционные семейные ценности — 29,5%, в социально-политических акциях протеста — 26,7%, в крестных ходах — 21,9%, в шествиях националистов — 7,1%, «зомби-маршах на Хэллоуин» — 10,6%, и в «маршах равенства» — 1,1% опрошенных.
Вместе с тем, против проведения в Украине «маршей равенства» выступают 87,4% респондентов, факельных шествий националистов — 73,3%, а против «зомби-маршей на Хэллоуин» — 69,5% респондентов.
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