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Еврокомиссар признал невыгодность продажи заграницу необработанную древесины

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Еврокомиссар признал невыгодность продажи заграницу необработанную древесины

Экспорт необработанной древесины ставит страну в самый низ производственной цепочки и приносит минимальную прибыль компаниям, считает еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниус Синкявичюс.

«Говоря о торговле древесиной, то место в производственной цепочке каждая страна выбирает сама. Если лесозаготовительные компании хотят продавать необработанную древесину за границу, то это, на мой взгляд, не очень разумно. Страна тогда оказывается в самом низу цепочки и получает минимальную прибыль. Поэтому, естественно, продавать продукцию из древесины — гораздо более прибыльное дело. Это и создание рабочих мест, и налоги в казну...», — сказал он в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина» и порталу «Green Deal».

При этом, по его словам, «мы живем в условиях свободной рыночной экономики» и, если закон это позволяет, компании должны сами решать, что делать с продукцией.

Отвечая на вопрос о возможном давлении Еврокомиссии на Украину в вопросе снятия моратория на экспорт необработанной древесины, Синкячичюс сказал, что не знает о каком-либо давлении.

«Я не слышал ни о каком давлении. Я не общался об этом с министром (министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романом Абрамовским — Ред.) и с моей стороны нет никакого давления. Как я уже сказал, экспорт леса приносит наименьшую прибыль, поэтому компаниям и решать. Главное, чтобы процесс был устойчив с точки зрения окружающей среды, охраняемые территории оставались нетронуты, и территории леса после вырубок не превратились в сельскохозяйственные территории», — сказал он.

Как сообщалось, Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла закон, которым на 10 лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка). При этом запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) был введен с 1 ноября 2015 года, древесных пород — с 1 января 2017-го.

В 2018 году парламент ограничил внутреннее потребление необработанного лесоматериала до 25 млрд куб. м в год на срок действия вывоза за пределы таможенной территории страны леса-кругляка.

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В январе 2020 года Украина и ЕС создали арбитражную группу для рассмотрения спора о запрете Украиной экспорта лесоматериалов в необработанном виде. В конце 2020-го она вынесла решение, признав право Украины ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах, в то же время признав необходимость откорректировать мораторий 2015 года в сотрудничестве с ЕС.

Глава Государственного агентства лесных ресурсов Юрий Болоховец в ранее сообщал, что принятие закона о рынке древесины, разрешающего экспорт из Украины необработанных лесоматериалов и пиломатериалов, прогнозируется до конца 2021 года.

ЕС, лес кругляк, Виргиниус Синкявичюс
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Комментарии (1)
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Гость
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Lavidenko Serhiy
Lavidenko Serhiy 1 час 17 минут назад

короче говоря там возмущаться чего эти аборигены артачатся и не хотят ресурсы менять на бусы.

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