Минэкономики предлагает отменить мораторий на экспорт леса-кругляка

Министерство экономики предлагает отменить запрет экспорта необработанной древесины и дополнить новыми товарными позициями перечень лесоматериалов и изделий из дерева, экспорт которых требует обязательного предоставления таможне сертификата о происхождении.
Соответствующий законопроект министерство разместило на своем сайте во вторник для обсуждения.
В сопроводительных материалах к законопроекту ведомство напомнило, что временное ограничение экспорта необработанной древесины, которое действует с 2015 года, нарушает условия Соглашения об ассоциации с ЕС. Вследствие этого Арбитражная группа по инициированному европейской стороной спору рекомендовала Украине принять соответствующие меры.
При этом Минэкономики отмечает, что отдельные субъекты ВЭД уклоняются от установленных ограничений, экспортируя продукцию под видом той, которая не требует сертификации. «Отсутствие проверки происхождения древесины во время экспорта отдельных товарных позиций дает возможность легализации древесины незаконного происхождения», — указано в сопроводительных материалах к законопроекту.
Для борьбы с такими уклонениями министерство предлагает дополнить товарными позициями 4402, 4406, 4408, 4409, 4415, 4416 00 00 00 за УКТВЭД перечень лесоматериалов и изделий из древесины, экспорт которых требует сертификации о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов, свидетельствует текст законопроекта.
Как сообщалось, Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла закон, которым на 10 лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка). При этом запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) был введен с 1 ноября 2015 года, древесных пород — с 1 января 2017-го.
В 2018 году парламент ограничил внутреннее потребление необработанного лесоматериала до 25 млрд куб. м в год на срок действия вывоза за пределы таможенной территории страны леса-кругляка.
В январе 2020 года Украина и ЕС создали арбитражную группу для рассмотрения спора о запрете Украиной экспорта лесоматериалов в необработанном виде. В конце 2020-го она вынесла решение, признав свое право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах, в то же время признав необходимость откорректировать мораторий 2015 года в сотрудничестве с ЕС.
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