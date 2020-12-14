Представительство ЕС требует как можно быстрее отменить мораторий на экспорт леса

Арбитражная комиссия признала незаконным мораторий Украины на экспорт леса, сообщило представительство ЕС в Украине на своем сайте в понедельник.
«Согласно окончательному решению Арбитражной комиссии по урегулированию споров, созданной в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, полный мораторий Украины на экспорт необработанной древесины противоречит Соглашению об ассоциации. Таким образом, Украина должна как можно быстрее отменить мораторий», — указано в сообщении.
Как подчеркнуло представительство, этим решением завершается первый в истории торговый спор в рамках двустороннего соглашения.
ЕС предоставляет Украине поддержку в рамках различных проектов, направленных на защиту окружающей среды, развитие государственного управления и устойчивого управления лесами, а также, среди прочего, создание цепочек добавленной стоимости для продуктов лесного хозяйства, не связанных с обработкой древесины, и комплексное управление лесами.
«Однако Комиссия подтвердила в своем решении, что полный запрет на экспорт необработанной древесины, который действует в Украине с 2015 года, не касается ни одной из перечисленных целей. Таким образом, это является нарушением Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, прямо запрещает мораторий на экспорт», — указано в сообщении.
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