В Индии политик получил пожизненный срок за события 1984 года

Высший суд Дели признал лидера оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» Саджана Кумара виновным в разжигании беспорядков в 1984 году и приговорил его к пожизненному заключению. Об этом сообщает газета The Times of India.

Издание поясняет, что Кумар был признан виновным в анти-сикхских беспорядках, которые продолжались три дня и в которых погибли около 3 тыс. человек. Они прошли в 1984 году после убийства премьер-министра Индии Индиры Ганди ее собственными телохранителями-сикхами.

Так, в 203-страничном постановлении суд признал лидера «Конгресса» виновным в в преступном сговоре и подстрекательствах к убийствам и приговорил его к пожизненному заключению.

Суд принял во внимание показания трех свидетелей, чьи родственники были убиты во время массовых беспорядков тех лет.

«Беспорядки еще долго будут шокировать общественное сознание», — говорится в постановлении суда, где массовое убийство сикхов зимой 1984 года названо преступлениями против человечности.