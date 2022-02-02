Индия хочет купить у Беларуси калийные удобрения в обход западных санкций

Индия намерена приобрести у Беларуси 1 млн тонн калийных удобрений. Это будет первая подобная сделка между двумя странами после того, как в отношении Минска были введены западные санкции, нацеленные на подрыв белорусского экспорта удобрений, сообщает в среду газета Times of India.
Как отмечает издание, для продажи калия государственная Белорусская калийная компания может открыть счет в рупиях в индийском госбанке, поскольку санкции Запада блокировали торговлю белорусскими удобрениями в долларах и евро.
БКК является экспортным подразделением ОАО «Беларуськалий» — второго по величине мирового производителя калия.
В 2021 году США и их союзники ввели экономические санкции против Минска, мотивировав эти меры тем, что в Беларуси нарушаются права человека. В частности, США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО «Беларуськалий».
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