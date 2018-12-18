В Украине могут запретить использование диких животных в цирках

Министерство экологии и природных ресурсов Украины инициирует принятие закона о запрете на использование диких животных в цирках. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак на своей странице в Facebook.

«Минприроды инициирует запрет на использование диких животных в цирках и ведение административной ответственности за такие действия. Соответствующие нормы содержатся в проекте Закона, который мы подали на рассмотрение КМУ», — написал Семерак

Он отметил, что проект разработан Минприроды и поддержан поддержан Министерством культуры.

«Благодарю за содействие зоозащитников и зоозащитные организации. Надеемся на скорейшее рассмотрение и результативное голосование в Верховной Раде Украины», — добавил Семерак.