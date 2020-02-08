Национальный цирк обещает уменьшить использование животных в программах

Национальный цирк Украины ищет новые формы для поощрения и привлечения зрителя.

Об этом сообщил генеральный директор Государственного предприятия «Национальный цирк Украины» Владислав Корниенко на пресс-конференции относительно открытия новой цирковой программы, сообщает Укринформ.

«Мы сегодня работаем в формате, когда мы ищем новые формы, создаем новые программы, и стараемся уменьшить включение в программы животных, которых запрещено использовать», — сказал Корниенко.

При этом он добавил, что в стенах Национального цирка Украины нет насильственного обращения с животными.

«За животными ухаживают, кормят, и живут они не в самых плохих условиях», — отметил Корниенко.

Ранее руководство МКМС уже подписало меморандум с «Фельдман Эко-парк» о передаче животных из цирка. Ведутся переговоры с другими общественными организациями, которые могут присоединиться к меморандуму и взять к себе четвероногих. Но это только те животные, которые находятся в госсобственности. Влиять на частных владельцев ни министерство, ни государство не может.

Также МКМС готовит законопроект о запрете использования животных в цирках с 2021 года.