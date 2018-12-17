В интернет выложили видео новой оптической иллюзии

Итальянец Дарио Бонзи снял на видео новую оптическую иллюзию, сообщает Daily Mail. Мужчина заметил удивительное явление во время своей прогулки в Камонике, одной из самых больших долин в центральных Альпах.

На кадрах видна струя воды, кажущаяся абсолютно неподвижной. Однако при прикосновении становится понятно, что вода течет.

«Я никогда не видел ничего подобного. Это было похоже на лед, но оказалось текущей водой!» — признался Бонзи.

Иллюзию можно объяснить эффектом ламинарного потока, то есть течением, при котором жидкость или газ перемещается слоями без перемешивания и пульсаций. Такое течение жидкости наблюдается при небольших скоростях.