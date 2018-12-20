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В войне против ФФУ Суркис использовал Кравчука, Кучму и Ющенко

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В войне против ФФУ Суркис использовал Кравчука, Кучму и Ющенко

Первый Президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как обратился к Петру Порошенко с проблемой коррупции в ФФУ. Об этом он заявили вчера во время пресс-конференции.

«Ко мне обратилась группа известных в Украине представителей футбольной жизни. 26 человек, в том числе Коньков, Лужный, Литовченко, Матвиенко, Биба, Заваров и др. Они попросили меня донести до руководства государства непрофессионализм Федерации футбола Украины. Я обратился к президенту Петру Порошенко. Но обратился не сам, а все три президента: я, Кучма и Ющенко. Мы все трое причастны к украинскому футболу», — сказал он.

Основанием для встречи с Порошенко всех троих бывших президентов Украины стало упомянутое Кравчуком письмо от имени якобы ветеранов украинского футбола. Однако, как выяснило издание Комментарии, ряд подписантов этого документа отказались от своих подписей под ним. Олег Блохин и вовсе заявил, что его автограф на письме подделали.

«Я ничего не подписывал. Никаких писем ни на Президента, ни на ФФУ», — сказал он.

Блохин также добавил, что вероятно его подпись подделали и посоветовал журналистам провести почерковедческую экспертизу, чтобы в этом убедиться.

Кроме того, один из менеджеров «Динамо» честно признался, что действительно подписывал какое-то письмо по просьбе руководства команды. Однако то письмо касалось выдвижения Григория Суркиса на выборы в УЕФА, и не содержало в себе обвинений в адрес ФФУ.

«Я не подписывал такого. И не мог. Я не разделяю этих тезисов. Единственное, что я подписывал по просьбе руководства „Динамо“ — это обращение в ФФУ с предложением выдвинуть кандидатуру Григория Суркиса на выборы в Исполком УЕФА», — рассказал журналистам менеджер ФК «Динамо» (Киев), попросивший не называть его фамилию «во избежание неприятностей».

Более того, отмечают журналисты, среди подписантов письма, которое Кравчук, Кучма и Ющенко по просьбе Григория Суркиса отнесли Президенту Порошенко были подписи уже покойных людей. В частности известного советского футболиста Виктора Матвиенко, который скончался.

Президент Порошенко на поход трех бывших президентов к нему вопросу ФФУ отреагировал сдержанно. Видимо понимая истинную причину такой медийной провокации и явного ее заказчика, Глава государства лишь посоветовал им более детально разобраться в происходящем.

«Петр Алексеевич внимательно выслушал, но почему-то сказал, что «не все так, Леонид Макарович, просто, как вы говорите», — рассказал сам Кравчук, описав итоги встречи.

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Отметим, что ряд СМИ называют Григория Суркиса заказчиком информационной войны против ФФУ и ее руководства. Причина якобы в том, что Григорий Суркис окончательно лишился права участвовать в выборах УЕФА, потому как его кандидатура так и не была предложена Исполкомом ФФУ, а срок подачи заявок на выборы истек 7 декабря текущего года. Однако, смириться с таким положением дел, функционер, видимо, до сих пор так и не смог.

Григорий Суркис, ФФУ, Леонид Кравчук, фтубол
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