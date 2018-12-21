В Чехии взрыв на шахте: погибли 13 человек

В результате взрыва метана на угольной шахте CSM у чешского города Карвина погибли 13 шахтеров, большинство жертв являются гражданами Польши. Обновленное количество погибших назвало чешское издание Ceske Novine, ссылаясь на источники в угледобывающей компании OKD.
Трагедия произошла в четверг вечером, когда в северной части шахты на глубине 880 метров произошел взрыв метана. Он привел к разрушению некоторых мест добычи.
Подземные работы были немедленно остановлены, всех работников сразу же эвакуировали. Спасатели начали поиски пропавших безвести.
В больницах находятся три пострадавших шахтера, один из которых — в критическом состоянии. Еще семь человек получили медицинскую помощь на месте.
Польское издание Onet сообщило, что из 13 погибших 11 человек являются гражданами Польши, двое — чехи. В спасательной операции рядом с чехами участвуют две профессиональные польские спасательные команды.
Представитель компании, которой принадлежит шахта, сообщил, что 23 шахтера, которые работали под землей, были поляками. По словам одного из шахтеров, именно поляки работали в дневную смену, поэтому они — среди большинства жертв и пропавших.
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