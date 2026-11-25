Наступного року Україні знадобиться щонайменше €115 млрд зовнішнього фінансування, щоб забезпечити оборону та роботу держави. Попередньо країна розраховує отримати €90 млрд від Євросоюзу, а ще €25 млрд потрібно знайти.
Як пише Dilo, про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників Конгресу місцевих та регіональних влад.
За словами президента, першу частину суми — €45 млрд — передбачили ще минулорічним рішенням Європейського Союзу про фінансову підтримку України. Ще про €45 млрд вдалося домовитися нещодавно.
"Тобто на наступний рік ми розуміємо, що Україна отримає €90 млрд. Єврокомісія вже представила шлях, як це забезпечити, і ми зараз працюємо, щоб ЄС це підтримав. €25 млрд треба знайти", — зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що пошук міжнародного фінансування залишається основним завданням влади. Протягом п’ятого року повномасштабної війни держава щороку залучає щонайменше €100 млрд, щоб підтримувати фінансову основу країни та виплати громадянам.
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