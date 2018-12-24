Сын Каддафи попросил Путина о поддержке

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам рассчитывает, что российские власти поддержат его политические амбиции стать новым президентом Ливии, сообщает Bloomberg.

По его информации, в начале декабря представитель сына Каддафи встретился с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым и передал через него письмо президенту России Владимиру Путину. В этом послании сын бывшего лидера Ливии «объяснил свое видение» ситуации в стране и попросил политической поддержки.

Как уточняет агентство, Саиф аль-Ислам мог бы принять участие в национальных выборах, которые Организация Объединенных Наций хочет провести в 2019 году. По словам источника Bloomberg, Россия пока не решила, будет ли поддерживать какого-то конкретного кандидата на выборах в Ливии.