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Крымский мост для россиян важнее пенсий и выборов президента

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Крымский мост для россиян важнее пенсий и выборов президента

Социологи российского Левада-центра представили итоги опроса «События и оценки уходящего года». Респонденты отвечали на вопрос «Какие из перечисленных событий уходящего 2018 года вы считаете важнейшими?» Россиянам предлагалось выбрать из предложенных вариантов либо назвать свой.

Список ключевых событий возглавили открытие Крымского моста (этот вариант выбрали 47% респондентов); пенсионная реформа, в рамках которой пенсионный возраст увеличили до 65 лет для мужчин и 60 для женщин (46%); выборы главы государства (37%).

Далее идут проведение чемпионата мира по футболу в России (36%), пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово (34%), стрельба в Керченском политехническом колледже (28%), конфликт в Керченском проливе и введение военного положения в Украине (25%), военные действия в Сирии (ракетные удары США, крушение российского самолета-разведчика ИЛ и др. — 22%).

В топ-10 главных событий также вошли Зимние олимпийские игры в Корее (20%), выступление российских спортсменов под нейтральным флагом (19%), продолжение военного конфликта на востоке Украины, гибель главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко (19%).

Акции протеста из-за президентских выборов и повышения пенсионного возраста заняли 11-ю позицию (16%).

Лидирование Крымского моста по мнению социологов связано с широкой медийной поддержкой его строительства: «Следить за событиями в регионе стали меньше, но уровень поддержки установки „Крым наш“ остался неизменным, поэтому строительство моста рассматривается как достижение».

Среди наименее популярных ответов оказались отравление Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании (7%), блокировка Telegram (6%), Brexit (5%), пытки заключенных в учреждениях ФСИН (5%), конфликты в Кабардино-Балкарии, митинги в Ингушетии против изменения границы с Чечней (4%), «бархатная революция» в Армении (3%), голодовка режиссера Олега Сенцова (3%), процесс над Кириллом Серебренниковым (2%).

Если бы респондентам не предлагали карточки с ответами, а просили называть события самостоятельно, то события, связанные с нарушением прав человека и политическими скандалами, скорее всего, набрали бы еще меньше голосов, признают социологи.

Тяжелый 2018-й

Социологи также предложили россиянам оценить уходящий год. 2018 год оказался для 45% сложнее, чем 2017-й. Пессимистичнее всего респонденты оценивали прошедший год за время проведения опроса в 1989–1992 годах (тогда более 80% россиян называли прошлый год тяжелее предыдущего).

Более оптимистичными были ответы на вопрос «Каким 2018-й год оказался для вас, для вашей семьи по сравнению с предыдущим, 2017-м годом: труднее, легче или таким же, как предыдущий?» Для семей 38% опрошенных год оказался труднее, чем предыдущий, для 50% — таким же. Эти данные близки к результатам прошлогоднего опроса.

Около 65% россиян считают уходящий год средним, еще 16% хорошим и 13% — плохим. Более половины респондентов (57%) называют 2018 год удачным лично для себя.

Россия, опрос
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Богдан Данилишин
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председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

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Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об экономических прогнозах

Окончание года – время, когда принято оглашать прогнозы: насколько процентов вырастет/снизится ВВП, каким будет курс гривны, как изменится сальдо платежного баланса, на сколько долларов подорожает/подешевеет баррель нефти, et cetera. При этом все совершаемые экономические прогнозы можно разделить на три класса - со слабой, средней и сильной степенью прогнозирования.
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