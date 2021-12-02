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Суд восстановил сына Каддафи кандидатом на выборах президента Ливии

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Суд восстановил сына Каддафи кандидатом на выборах президента Ливии

Суд ливийского города Себха постановил в четверг восстановить сына Каддафи Сейфа аль-Ислама в списках кандидатов на предстоящих 24 декабря президентских выборах. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Халед аз-Зейди.

«Сейф аль-Ислам возвращается в президентскую гонку, — сказал он. — Апелляционный суд отменил решение первой инстанции о его исключении из списков кандидатов». Сторонники сына Каддафи уже празднуют эту победу перед зданием суда в Себхе.

Ранее Халед аз-Зейди подал в суд официальную апелляцию на исключение своего подзащитного из президентской гонки, предоставив документы и аргументы защиты против исключения сына Каддафи из списков кандидатов.

После того, как 24 ноября стало известно об исключении избиркомом страны 25 из 98 претендентов на основании постановления о том, что их документы не соответствуют условиям выдвижения, группа адвокатов Сейфа аль-Ислама несколько раз пыталась опротестовать решение в суде. Однако каждый раз возникали какие-то препятствия.

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Сейф аль-Ислам представил документы на участие в выборах 14 ноября в региональной избирательной комиссии южного города Себха. Уже тогда это вызвало бурю негодования и протестов в ряде регионов страны, а военный прокурор потребовал остановить процедуру выдвижения сына Каддафи и фельдмаршала Халифы Хафтара до тех пор, пока они не предстанут перед следствием в Триполи «по выдвинутым обвинениям».

Избирком отклонил тогда этот запрос, однако 24 ноября обнародовал постановление под номером 79, объявив о том, что к выборам не будут допущены 25 из 98 претендентов, включая Сейфа аль-Ислама. Это решение он мотивировал «юридическими причинами». Как тогда отмечалось, решение принято на основании ответов генерального прокурора, главы уголовного розыска и председателя департамента по вопросам паспортов и гражданства.

Избирком Ливии 22 ноября завершил прием документов от желавших принять участие в президентских выборах, которые запланированы на 24 декабря и должны пройти одновременно с парламентскими.

Накануне Апелляционный суд Триполи восстановил кандидатом на выборах премьер-министра Ливии Абдель Хамида Дбейбу. Он также был в числе 25 исключенных.

Ливия, Сейф аль-Ислам Каддафи
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