Украина снова не смогла продать российское судно «Норд»

Национальное агентство по возврату активов (АРМА) в среду повторно не смогло продать на аукционе арестованное российское рыболовецкое судно «Норд», которое было задержано погранслужбой весной.
«Состояние аукциона: торги не состоялись», — говорится в сообщении государственного предприятия «СЕТАМ», которое занимается реализацией объекта. Отмечается, что на аукцион была подана одна заявка покупателя, но была отклонена из-за неуплаты гарантийного взноса.
Согласно протоколу «СЕТАМ», опубликованному 7 ноября, первый аукцион не состоялся из-за отсутствия допущенных участников торгов. Всего было подано 12 заявок, однако все они были отклонены организатором аукциона. Стартовая стоимость лота тогда составляла почти 1,63 млн гривен (около $58 тыс.).
На повторный аукцион 26 декабря лот был выставлен со скидкой 10% (1,47 млн гривен или около $52,5 тыс.).
Погранслужба Украины 25 марта 2018 года задержала сейнер «Норд» с экипажем из 10 в Азовском море. Капитану Владимиру Горбенко предъявили обвинение в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с целью причинения вреда интересам государства».
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