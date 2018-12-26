Луценко заявил о «третьей волне оккупации» со стороны России и попросил помощи у Запада

Конфликт в Керченском проливе является свидетельством попыток России начать новый этап оккупации территории Украины, заявил генпрокурор страны Юрий Луценко в интервью немецкому изданию Bild.

Журналист издания обратился к прокурору с вопросом о том, насколько необходимым было введение военного положения в Украине после инцидента в Керченском проливе. «Это был не обычный инцидент, а третья волна оккупации. Сначала Россия оккупировала Крым, затем часть Донбасса, теперь Азовское море. Россия блокирует Азовское море и оккупирует его. Речь идет не только о водном пространстве, но и о блокаде города Мариуполя», — заявил Луценко.

По мнению генпрокурора, помощь Киеву в сложившейся ситуации должен оказать Запад. Наилучшим ответом на действия Москвы он назвал формирование международных конвоев для сопровождения судов в Керченском проливе. Также «хорошей формой солидарности» Луценко назвал запрет на вхождение российских судов в порты европейских стран.

«Речь идет не только об Украине. Когда у нас отняли Крым, это был конфликт между двумя государствами. Это затронуло только нас. Но оккупация Азовского моря затрагивает все государства, которые имеют военно-морской флот, а следовательно, и Германию. Если мы допустим это, Россия продолжит. Следующей ее целью назначения может стать Черное море», — объяснил необходимость международной поддержки украинский чиновник.

Вероятность того, что введение военного положения может оказать влияние на проведение выборов в Украине, Луценко опроверг. «И как гражданин, и как генеральный прокурор, я четко заявляю, что выборы священны для украинской политики. Они не могут быть отменены в любом случае. Иначе принципиальная разница между Украиной и Россией будет стерта», — сказал Луценко.

Идея о необходимости сопровождения украинских судов в Азовском море для защиты от России высказывается не в первый раз. Еще в августе замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука предположил, что ответственность за формирование конвоев может взять на себя Совбез ООН или НАТО.

Вновь идея о необходимости организации военных конвоев в акватории Азовского моря была поднята после инцидента с захватом украинских военных катеров в Керченском проливе 25 ноября.

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в конце декабря предложил проверить реакцию России на прохождение через Керченский пролив корабля ВМС Великобритании. Американские сенаторы, в свою очередь, подготовили проект резолюции, в которой предлагалось силами США и стран НАТО организовать в Азовском море международную операцию по обеспечению свободы мореплавания.