Украинцы назвали социологам свои главные проблемы

Для украинцев наиболее важными проблемами являются военный конфликт на Донбассе, низкий уровень зарплаты или пенсии и повышение тарифов на коммунальные услуги. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра «Социс», проведенного 8-18 декабря.
На вопрос «Какие проблемы страны сейчас лично для Вас наиболее важны?» больше всего опрошенных (61,3%) указали ситуацию на Донбассе. 54,4% назвали низкий уровень зарплаты или пенсии и 53,1% — повышение тарифов на коммунальные услуги.
Другие проблемы называли значительно меньше респондентов. Так, инфляцию указали 26,5% опрошенных, взяточничество и коррупцию в органах центральной власти — 24%, безработица — 20,5%.
Коррупцию в судах, полиции, прокуратуре назвали 14,2% опрошенных, недоступность качественной медицинской помощи — 12,4%, введение военного положения — 10,4%.
Отметим, что согласно данным опроса, украинцы лучше всего относятся к Германии и Беларуси, и хуже всего к России.
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