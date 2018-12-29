Украинцы лучше всего относятся к Германии и Беларуси, хуже всего – к России

Жители Украины лучше всего относятся к Германии и Беларуси, и хуже всего к России, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром «Социс».
Так, «очень позитивно» и «скорее позитивно» относятся к Германии и Беларуси по 84,1% респондентов, «скорее негативно» и «очень негативно» к Германии относятся 6,3%, а к Беларуси — 8,2%. Не смогли ответить соответственно 9,6% и 7,7%.
Также 82,1% опрошенных украинцев позитивно относятся к Грузии, немного меньше 81,8% — к Польше. Негативно относятся к этим странам 7,2% и 8,6% респондентов соответственно. Затруднились с ответом на вопрос 10,6% и 9,6% опрошенных.
К США позитивно относятся 72,7% респондентов, негативно — 17,2%, не смогли или отказались ответить 10,2% украинцев, принявших участие в опросе.
Вместе с тем, только 25,2% респондентов «очень позитивно» и «скорее позитивно» относятся к России, а «скорее негативно» и «очень негативно» Россию воспринимают 64,4% опрошенных. Еще 10,5% затруднились с ответом.
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