Украинцы лучше всего относятся к Германии и Беларуси, хуже всего – к России

Жители Украины лучше всего относятся к Германии и Беларуси, и хуже всего к России, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром «Социс».

Так, «очень позитивно» и «скорее позитивно» относятся к Германии и Беларуси по 84,1% респондентов, «скорее негативно» и «очень негативно» к Германии относятся 6,3%, а к Беларуси — 8,2%. Не смогли ответить соответственно 9,6% и 7,7%.

Также 82,1% опрошенных украинцев позитивно относятся к Грузии, немного меньше 81,8% — к Польше. Негативно относятся к этим странам 7,2% и 8,6% респондентов соответственно. Затруднились с ответом на вопрос 10,6% и 9,6% опрошенных.

К США позитивно относятся 72,7% респондентов, негативно — 17,2%, не смогли или отказались ответить 10,2% украинцев, принявших участие в опросе.

Вместе с тем, только 25,2% респондентов «очень позитивно» и «скорее позитивно» относятся к России, а «скорее негативно» и «очень негативно» Россию воспринимают 64,4% опрошенных. Еще 10,5% затруднились с ответом.