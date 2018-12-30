Луценко уверяет, что расследование убийства Гонгадзе можно завершить через месяц

Расследование убийства журналиста Георги Гонгадзе может быть завершено через месяц, если следствие получит оригиналы пленок Мельниченко. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире «5 канала» в программе «Рандеву».
«Можно все завершить за месяц, если Мельниченко привезет в Украину запись и оригинальное записывающее устройство. От чего он отказывается с 2004 года. Чего отказывается? Спросите у Николая Мельниченко», — ответил Луценко на вопрос, кто заказал убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
Напоминим, что основатель «Украинской правды» Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу под Таращей Киевской области обнаружили обезглавленное тело, которое, по выводам экспертов, могло принадлежать журналисту.
Обнародование осенью 2000 года «пленок Мельниченко» привели к «кассетному скандалу». Записи свидетельствовали о причастности Леонида Кучмы и других чиновников и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.
15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины — Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет. Кроме того, в январе 2013 года суд приговорил к пожизненному заключению бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача за убийство журналиста.
Заказчики убийства до сих пор не установлены.
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