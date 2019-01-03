Зеленский похвастался наплывом желающих в его команду

Шоумен Владимир Зеленский, который объявил о намерении баллотироваться в президенты, заявил, что более 200 тысяч человек уже изъявили желание стать членами его команды. Зеленский, рейтинг которого по опросам составляет около 9%, ранее заявил, что собирает команду людей, которые никогда не были в политике.
«На данный момент нас 228609! Пишу точно, поскольку каждый из вас важен», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.
Напомним, что избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине 31 декабря.
Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
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