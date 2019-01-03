Букмекеры повысили ставки на победу Зеленского и Гриценко

Букмекер bwin повысил ставки на победу Владимира Зеленского на предстоящих выборах президента Украины с 8 к 1 две недели назад до 6,5 к 1 по состоянию на четверг.

Согласно сайту bwin, основными претендентами на пост главы государства по-прежнему остаются Юлия Тимошенко и нынешний президент Петр Порошенко, ставки на которых остались на неизменном уровне: Юлия Тимошенко — 2,5 к 1, Петр Порошенко — 3,5 к 1.

Кроме того, выросли ставки на победу Анатолия Гриценко — с 10 к 1 до 9 к 1 и Юрия Бойко —с 21 к 1 до 9 к 1, сравнявшись со ставками на Святослава Вакарчука, который ранее имел равные показатели с Зеленским.

Для сравнения: ставки на то, что Дональд Трамп останется на второй президентский срок по итогам выборов в конце 2020 года, за это время понизились с 2,6 к 1 до 3 к 1.

bwin принимал ставки и на президентские выборы, которые были назначены на 17 января 2010 года. По состоянию на 11 декабря 2009 года шансы Виктора Януковича на победу оценивались с коэффициентом 1,67 к 1 против 2,07 к 1 у Юлии Тимошенко.

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