Садовой рассказал, что встречался с Зеленским

Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что несколько дней назад встретился с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

«Правда, мы договорились о встрече еще заранее. Говорили о будущем Украины. Владимир имеет сегодня достаточно высокий рейтинг, поэтому мне важно понимать, что он думает, какими будут его шаги», — отметил Садовой.

Мэр Львова сказал, что Зеленский ему ничего не предлагал и не просил о поддержке. По словам Садового, у него был «достаточно мировоззренческий разговор» с Зеленским.

«Мы пили себе кофе, я ему рассказывал о встрече в Одессе с Куртом Волкером, о своем разговоре с Дональдом Туском. Он мне рассказывал, что господин Курт приезжал к нему с послом США. То есть это был такой просто приятный разговор», — утверждает Садовой.

Напомним, что 1 марта кандидат в президенты Андрей Садовой заявил, что откажется от участия в выборах в пользу Анатолия Гриценко.