Садовой рассказал, что встречался с Зеленским

Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что несколько дней назад встретился с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».
«Правда, мы договорились о встрече еще заранее. Говорили о будущем Украины. Владимир имеет сегодня достаточно высокий рейтинг, поэтому мне важно понимать, что он думает, какими будут его шаги», — отметил Садовой.
Мэр Львова сказал, что Зеленский ему ничего не предлагал и не просил о поддержке. По словам Садового, у него был «достаточно мировоззренческий разговор» с Зеленским.
«Мы пили себе кофе, я ему рассказывал о встрече в Одессе с Куртом Волкером, о своем разговоре с Дональдом Туском. Он мне рассказывал, что господин Курт приезжал к нему с послом США. То есть это был такой просто приятный разговор», — утверждает Садовой.
Напомним, что 1 марта кандидат в президенты Андрей Садовой заявил, что откажется от участия в выборах в пользу Анатолия Гриценко.
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