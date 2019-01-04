Хакеры обнародовали личные данные сотен немецких политиков

Телерадиостанция RBB сообщила, что в отдельных случаях злоумышленники получили доступ к счетам депутатов, банковским поручениям, данным кредитных карт и переписке с родственниками.
Хакеры выложили в сеть личные данные сотен немецких политиков из всех представленных в Бундестаге партий. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте телерадиостанция RBB.
Утекли в интернет мобильные телефоны, адреса политиков, а также часть внутрипартийного документооборота — заявления на участие в съездах, списки участников и так далее. Некоторым документам уже несколько лет. В отдельных случаях хакеры смогли получить доступ к личным документам депутатов — счетам, банковским поручениям, данным кредитных карт, переписке с родственниками. СМИ пишут, что в списке нет данных о политиках из правопопулистской «Альтернативы для Германии».
Какую-либо систему в действиях хакеров проследить не представляется возможным, выложены те документы, которые удалось перехватить, говорится в статье. Ущерб от действий хакеров оценивается как большой, однако важных с точки зрения политики данных в перечне нет, пишет RBB. Распространяется ссылка через интернет-платформу, которая зарегистрирована в Гамбурге. Ранее через этот аккаунт, у которого 16 тыс. читателей, уже распространялись закрытые данные о немецких знаменитостях.
По всей видимости, ссылка была опубликована еще до 25 декабря, но СМИ внимание на нее обратили только в четверг вечером. Где и когда могли быть перехвачены данные, неизвестно. Газета Bild без указания источника отмечает, что хакерские нападения были совершены в октябре 2018 года. Информацию проверяет Федеральное ведомство по охране конституции, которое выполняет функции контрразведки.
Bild также отмечает, что данные украдены не только у политиков, но и у представителей некоторых музыкальных групп, у телерепортеров и ряда журналистов.
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