Начало года для фондового рынка США стало худшим с 2000 года

Американские фондовые индексы продемонстрировали значительное снижение в четверг из-за ухудшения прогнозов Apple, опасений относительно торможения китайской экономики, приостановки работы американского правительства и слабых статданных в США. Для S&P 500 и Dow Jones начало 2019 года стало худшим с 2000 года, пишет MarketWatch, для Nasdaq — с 2005 года.
Apple понизила прогноз квартальной выручки впервые почти за два десятилетия, отметив более слабые, чем ожидалось, продажи iPhone, в том числе, в Китае.
Цена бумаг Apple уменьшилась рекордными темпами за шесть лет — на 10%, до $142,2, минимума с июля 2017 года. Теперь она уступает по объемам капитализации Microsoft, Amazon и Alphabet, хотя еще в начале декабря была лидером рынка.
Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2018 года упал самыми быстрыми темпами с 2008 года — до 54,1 пункта с 59,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные ISM. Декабрьское значение показателя является минимальным за два года.
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан в интервью агентству Bloomberg высказался за паузу в повышении процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), пока не уляжется сумятица на финансовых рынках.
Акции фармкомпании Bristol-Myers Squibb Co. (BMS) рухнули на 13,3%. BMS объявила о намерении купить конкурирующую Celgene Corp. за $74 млрд с оплатой в денежной форме и в форме акций. Инвесторов тревожит цена сделки, которая на 54% выше котировок акций Celgene на закрытие торгов 2 января. Вместе с тем курс ценных бумаг Celgene подскочил на 20,7%.
Рыночная стоимость крупнейшего производителя автомобилей в США General Motors Co. (GM) уменьшилась на 4,1%, поскольку в 2018 году продажи машин сократились на 1,6% по сравнению с предыдущим годом.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 3 января рухнул на 660,02 пункта (2,83%), до 22686,22 пункта.
Standard & Poor’s 500 опустился на 62,14 пункта (2,48%), до 2447,89 пункта.
Nasdaq Composite потерял 202,43 пункта (2,04%) и составил 6463,50 пункта.
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