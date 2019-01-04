За два года президентства Трампа долг США вырос на 2 триллиона долларов

Госдолг США, по статистике Минфина, за последние 2 года — с момента прихода к власти администрации Трампа — вырос на 2 триллиона долларов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Минфина США.
«Государственный долг США на конец 2018 года составил 21,974 триллиона долларов, что на 2 триллиона долларов больше, чем до того, как президент Трамп вступил в должность», — говорится в сообщении.
Отмечается, что госдолг США рос ускоренными темпами вследствие финансового кризиса 2008 года, когда Конгресс и администрация Обамы одобрили финансирование стимулов для того, чтобы сохранить экономику на плаву.
«Задолженность начала снижаться в начале срока президентства Трампа, но опять выросла в прошлом году.
В конце 2017 года была проведена реформа, которая привела к снижению налогов и существенному уменьшению корпоративного налогообложения, что уменьшило доходы в казначейство», — говорится в статье.
CNN отмечает, что Трамп, будучи кандидатом в президенты, обещал «избавиться» от государственного долга за восемь лет (в течение 2 президентских сроков).
По статистике, общий государственный долг в 2018 финансовом году составил 78% ВВП США, что является самым высоким показателем с 1950 года.
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