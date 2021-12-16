Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США – дефолта не будет

Президент США Джо Байден подписал в четверг закон, который повышает потолок госдолга страны на $2,5 трлн, до $31,4 трлн. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении.

«В четверг, 16 декабря, 2021 года, президент подписал закон..., который представляет полномочия для увеличения лимита задолженности на $2,5 трлн», — отмечается в документе.

Во вторник Сенат США одобрил закон о повышении лимита государственного долга. Законопроект был одобрен по договоренности между лидером демократического большинства в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером республиканского меньшинства Чаком Шумером.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщала, что если к 15 декабря лимит не будет повышен, страну ждет дефолт.