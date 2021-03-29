В РПЦ заявили, что Константинополь готовил автокефалию ПЦУ еще при Ющенко

Русская православная церковь (РПЦ) располагает информацией о том, что патриарх Константинопольский Варфоломей готовил предоставление автокефалии (церковной независимости) украинским православным, еще при жизни патриарха Московского и всея Руси Алексия II, умершего 5 декабря 2008 года. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в документальном фильме, опубликованном в понедельник на YouTube-канале «RT Россия».
«У нас была информация, что патриарх Варфоломей готовил это, причем он это готовил уже давно. Еще при жизни патриарха Алексия он приезжал в Украину без предложения Московского патриарха, без приглашения Киевского законного митрополита. Он приезжал по приглашению украинских властей. Уже тогда были готовы документы у него, которые предоставляли так называемую автокефалию украинской церкви. И в одной комнате сидели он и тогдашний президент Украины Ющенко, а в соседней комнате сидел тогдашний лидер раскольников Филарет [Денисенко], готовый к тому, чтобы подписать соответствующие документы», — сказал он.
Православная церковь Украины (ПЦУ), за которой РПЦ не признает канонического статуса, была создана после объединительного собора в Киеве на основе двух структур — Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата в 2018 году. Она получила автокефалию от Константинопольского патриархата.
Признание ПЦУ и начало поминовения ее главы митрополита Епифания среди глав поместных православных церквей в богослужении стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом II, патриархом Александрийским Феодором II и рядом архиереев Элладской и Александрийской православных церквей.
Священный синод РПЦ также вывел приходы РПЦ в Африке из юрисдикции Александрийского патриархата, придав им статус ставропигиальных, то есть подчиненных непосредственно Патриарху Московскому и всея Руси.
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