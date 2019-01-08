В Германии жестоко избили депутата Бундестага

В центре Бремена трое неизвестных избили немецкого правого политика Франко Магница, члена парламента от партии «Альтернатива для Германии» (AfD). Об этом пишет BBC.

Магниц только что покинул новогоднее мероприятие и вышел из помещения музея, когда на него напали. Мужчины в масках избили его до потери сознания.

Представитель партии обнародовал фотографию Магница, который лежал без сознания на больничной койке, и сказал, что он был «полумертвым».

Нападение полиция считает политически мотивированным.

Издание напоминает, что только на прошлой неделе офис партии AfD в восточнонемецком Дебельне был поврежден в резальтате взрыва.