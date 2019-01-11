Спецпрокурор Мюллер заинтересовался украинской делегации, посетившей инаугурацию Трампа

Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера взялись за членов украинской делегации, которые присутствовали на торжественных мероприятиях, посвященных инаугурации президента Дональда Трампа в январе 2017 года, пишет The New York Times со ссылкой на источники. Мандат Мюллера дает ему право расследовать российское вмешательство в президентские выборы 2016 года и особенно связи команды Трампа с Москвой по обвинению в сговоре.

На инаугурации и сопутствующих мероприятиях присутствовало около дюжины украинских политиков и бизнесменов. Некоторые из них, пишет издание, имеют пророссийскую ориентацию. «Некоторые украинцы, приехавшие в Вашингтон на инаугурацию, или их союзники продвигали грандиозные сделки или „мирные“ планы, которые соответствовали интересам России, в том числе через отмену санкций», — пишет газета.

Следователи опрашивают свидетелей, чтобы выяснить, как члены украинской делегации попали на мероприятия, кто их приглашал, с кем они встречались и что обсуждали. Кроме того, команда Мюллера исследует вопрос пожертвований на избирательную кампанию, не участвовал ли в них через подставных лиц кто-либо из украинских политиков и предпринимателей.

Спецпрокурор Мюллер был назначен в мае 2017 года после обвинений против команды Трампа: некоторые американские СМИ регулярно писали, что он пришел к власти при поддержке Кремля.

Одна из ветвей расследования касалась бывшего начальника выборного штаба Трампа Пола Манафорта. Во время избирательной кампании он обсуждал российско-украинскую политику с политконсультантом Константином Килимником, которого в США подозревают в работе на российскую разведку, делился с ним результатами социологических опросов, а затем умышленно пытался скрыть эти факты от прокурора Роберта Мюллера.