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Спецпрокурор Мюллер заинтересовался украинской делегации, посетившей инаугурацию Трампа

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Спецпрокурор Мюллер заинтересовался украинской делегации, посетившей инаугурацию Трампа

Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера взялись за членов украинской делегации, которые присутствовали на торжественных мероприятиях, посвященных инаугурации президента Дональда Трампа в январе 2017 года, пишет The New York Times со ссылкой на источники. Мандат Мюллера дает ему право расследовать российское вмешательство в президентские выборы 2016 года и особенно связи команды Трампа с Москвой по обвинению в сговоре.

На инаугурации и сопутствующих мероприятиях присутствовало около дюжины украинских политиков и бизнесменов. Некоторые из них, пишет издание, имеют пророссийскую ориентацию. «Некоторые украинцы, приехавшие в Вашингтон на инаугурацию, или их союзники продвигали грандиозные сделки или „мирные“ планы, которые соответствовали интересам России, в том числе через отмену санкций», — пишет газета.

Следователи опрашивают свидетелей, чтобы выяснить, как члены украинской делегации попали на мероприятия, кто их приглашал, с кем они встречались и что обсуждали. Кроме того, команда Мюллера исследует вопрос пожертвований на избирательную кампанию, не участвовал ли в них через подставных лиц кто-либо из украинских политиков и предпринимателей.

Спецпрокурор Мюллер был назначен в мае 2017 года после обвинений против команды Трампа: некоторые американские СМИ регулярно писали, что он пришел к власти при поддержке Кремля.

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Одна из ветвей расследования касалась бывшего начальника выборного штаба Трампа Пола Манафорта. Во время избирательной кампании он обсуждал российско-украинскую политику с политконсультантом Константином Килимником, которого в США подозревают в работе на российскую разведку, делился с ним результатами социологических опросов, а затем умышленно пытался скрыть эти факты от прокурора Роберта Мюллера.

Роберт Мюллер, вмешательство в выборы
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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