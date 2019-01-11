Спецпрокурор Мюллер заинтересовался украинской делегации, посетившей инаугурацию Трампа

Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера взялись за членов украинской делегации, которые присутствовали на торжественных мероприятиях, посвященных инаугурации президента Дональда Трампа в январе 2017 года, пишет The New York Times со ссылкой на источники. Мандат Мюллера дает ему право расследовать российское вмешательство в президентские выборы 2016 года и особенно связи команды Трампа с Москвой по обвинению в сговоре.
На инаугурации и сопутствующих мероприятиях присутствовало около дюжины украинских политиков и бизнесменов. Некоторые из них, пишет издание, имеют пророссийскую ориентацию. «Некоторые украинцы, приехавшие в Вашингтон на инаугурацию, или их союзники продвигали грандиозные сделки или „мирные“ планы, которые соответствовали интересам России, в том числе через отмену санкций», — пишет газета.
Следователи опрашивают свидетелей, чтобы выяснить, как члены украинской делегации попали на мероприятия, кто их приглашал, с кем они встречались и что обсуждали. Кроме того, команда Мюллера исследует вопрос пожертвований на избирательную кампанию, не участвовал ли в них через подставных лиц кто-либо из украинских политиков и предпринимателей.
Спецпрокурор Мюллер был назначен в мае 2017 года после обвинений против команды Трампа: некоторые американские СМИ регулярно писали, что он пришел к власти при поддержке Кремля.
Одна из ветвей расследования касалась бывшего начальника выборного штаба Трампа Пола Манафорта. Во время избирательной кампании он обсуждал российско-украинскую политику с политконсультантом Константином Килимником, которого в США подозревают в работе на российскую разведку, делился с ним результатами социологических опросов, а затем умышленно пытался скрыть эти факты от прокурора Роберта Мюллера.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016