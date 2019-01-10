Госсекретарь США приветствовал автокефалию ПЦУ

Государственный секретарь США Майкл Помпео приветствовал предоставление Константинопольским патриархатом автокефалии Православной церкови Украины. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Госдепартамента.

«Объявление 6 января об автокефалии для независимой Православной церкви Украины является историческим достижением в условиях, когда Украина стремится определить очертания своего собственного будущего. По этому случаю Соединенные Штаты вновь выражают свою решительную поддержку суверенной и независимой Украине», — заявил госсекретарь.

По его словам, «Соединенные Штаты продолжают твердо поддерживать религиозную свободу, в том числе свободу для членов религиозных групп самим решать вопросы своей религии в соответствии со своими убеждениями, без внешнего вмешательства».

Напомним, что 5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал в соборе Святого Георгия в Стамбуле Томос об автокефалии для Православной церкви Украины.

РПЦ, УПЦ, а также ряд иерархов других православных церквей высказались с осуждением подобных действий Константинопольского патриархата.