Расследование спецпрокурора Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы стоило почти $32 млн. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Минюст США.
По данным министерства, Мюллер в течение двух лет потратил около $16 млн на свой офис. При этом общая сумма расходов аппарата спецпрокурора за последние полгода составила $6,5 млн, из которых на персонал потратили $4,1 млн.
Издание Politico добавляет, что на проведение самого расследования Минюст выделил $15,3 млн. Всего за два года на персонал аппарат Мюллера потратил $9,7 млн.
Мюллер расследовал вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году. Доклад в 448 страниц опубликовали на сайте Минюста в середине апреля. Проверка установила, что предвыборный штаб Дональда Трампа не был в заговоре с Москвой, однако Россия пыталась вмешаться в выборы.
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