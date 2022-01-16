Трамп заявил, что фейки о России усложняли ему работу

Дональд Трамп заявил, что ложь о России усложняла его работу, когда он был президентом США. Трансляцию его выступления на митинге сторонников в Аризоне вел телеканал C-SPAN.
«Меня часто спрашивают, ...с какой страной было сложнее всего. С Россией? Или, может, с Китаем или Северной Кореей? С Ираном? Я отвечаю: «Нет». Самая сложная страна — это Соединенные Штаты Америки. У нас есть тут сумасшедшие, которые создают фейки о «России, России, России» — все выдуманное, все сфабрикованное», — сказал экс-президент.
Противники Трампа в годы президентства неоднократно обвиняли его в сговоре с Россией. В частности, речь шла о попытке российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году, чтобы повлиять на результат голосования и добиться победы республиканца.
В 2017 году американская разведка опубликовала доклад на эту тему. Разведка «с высокой долей уверенности» считает, что президент России Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США, отмечается в документе.
После этого издание Buzzfeed опубликовало досье о контактах членов избирательного штаба Трампа и российских спецслужб и о наличии у России компромата на президента. Автор документа — Кристофер Стил, бывший офицер британской разведки МИ-6.
Сам экс-президент США неоднократно называл такие сообщения «фейковыми новостями» и «охотой на ведьм». Путин же заявлял, что одной из целей обвинений в адрес Трампа является введение санкций для сдерживания России.
Спецпрокурор Роберт Мюллер, который вел расследование о сговоре и вмешательстве, не нашел доказательств сговора администрации Трампа с Россией. Однако, в докладе спецпрокурора говорилось, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы помочь Трампу и обострить напряженность в обществе.
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