Порошенко поехал с Епифанием и Симеоном в Винницу

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Винницкую область принял участие в благодарственном молебне за получение Томоса об автокефалии и образования Православной церкви Украины, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

В обнародованной на сайт президента в воскресенье информации отмечается, что молебен отправили предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и митрополит Винницкий и Барский Симеон в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы. В собор был внесен Томос об автокефалии ПЦУ.

После молебна глава государства обратился к присутствующим в соборе и поздравил всех с рождественскими и новогодними праздниками, отметив, что в этом году эти праздничные дни особенные. «Светлые дни Рождества Христова являются одними из самых счастливых в году. Но в этом году Рождество мы празднуем по-особенному, потому что Господь даровал нам огромный подарок, о котором поколения украинцев веками молились. Но именно нам с вами посчастливилось быть свидетелями ... Нет не свидетелями, быть участниками процесса создания объединенной, автокефальной, поместной, ключевое слово — украинской, святой церкви», — сказал Порошенко.

Президент напомнил все этапы процесса создания Православной церкви Украины. Он отметил, что переговоры по этому вопросу со Вселенским патриархатом проводились длительное время и поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея за решительность, смелость, веру и мудрость, которые он продемонстрировал в решении этого вопроса. «Несмотря на огромное давление со стороны Российской Федерации — страны-агрессора, прямые угрозы, угрозы ему, угрозы церкви, он это сделал», — сказал он.

«Как верующий человек хочу подчеркнуть — без Божьей помощи это было бы невозможно», — подчеркнул президент. Он отметил, что иерархи церквей продемонстрировали единство в этом вопросе, поддержав соответствующее обращение к Вселенскому патриарху о предоставлении автокефалии украинской церкви.

Глава государства также отметил, что несмотря на определенный скепсис, образование Украинской церкви с исторической точки зрения произошло мгновенно, за дни или недели.

«Я приехал сюда со словами благодарности каждому из вас за ту молитву, ибо без молитвы это все было бы невозможно, ту веру, которую вы демонстрировали, поблагодарить за вашу поддержку владыки Симеона ... Без вашей поддержки никакими административными методами это сделать просто невозможно», — сказал Порошенко и поблагодарил за то, что на сегодняшний день Винницкая область занимает первое место по количеству приходов, которые решили присоединиться к ПЦУ.