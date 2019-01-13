Садовой заявляет, что за ним следят спецслужбы

Лидер «Самопомощи», мэр Львова Андрей Садовой заявил, что заметил слежку за собой со стороны спецслужб. Об этом он сказал в эфире «Громадського радіо».

«Ну вот сегодня я увидел, что за машиной, на которой я езжу, другая машина какая-то ездит, думал — кто? Но дали информацию, что это специальные службы», — отметил Садовый.

Он не уточнил, откуда у него такая информация, и какая именно спецслужба за ним следит.

«Хотя должны были бы сообщить, что они какое-то наблюдение за мной устанавливают. Но решили, наверное, это сделать самостоятельно», — добавил политик.

Напомним, 3 января в Объединении «Самопомощь» проголосовали за выдвижение Андрея Садового на пост кандидата в президенты от партии.