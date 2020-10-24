Кипрская церковь признала автокефалию ПЦУ

Предстоятель Православной церкви Кипра архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II во время синодальной совместной литургии упомянул в Диптихе имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ), заявил пятый президент Украины, народный депутат фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко.
«Благая весть! Церкви-сестры продолжают признание Православной церкви Украины. Предстоятель одной из древнейших и авторитетных церквей, автокефалия которой была признана ІІІ Вселенским собором, помянул имя митрополита Епифания в Диптихе во время совместной с членами Синода Кипрской церкви литургии. Это, как известно, является актом признания автокефалии ПЦУ и знаком установления полного евхаристического общения», — написал Порошенко на странице в Фейсбуке в субботу.
Он заявил, что признание ПЦУ продолжается, что также свидетельствует о росте ее авторитета.
«Спасибо Кипрской церкви за поддержку, молимся и работаем для укрепления и развития Православной церкви Украины», — написал Порошенко.
В свою очередь в пресс-службе ПЦУ на странице в Фейсбуке подчеркнули, что Кипрская церковь стала четвертой церковью, которая признает поместной ПЦУ — после Вселенского патриархата, церкви Греции и Александрийского патриархата.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016