Президент дал госнаграды митрополитам, перешедшим из УПЦ в ПЦУ

Президент Петр Порошенко отметил государственными наградами Украины трех митрополитов. Соответствующий указ «О награждении государственными наградами Украины» № 7 / 2019 опубликован на сайте главы государства.
Согласно указу, ррезидент постановил наградить «за значительный вклад в утверждение духовности, милосердия и межконфессионального согласия, весомые личные заслуги в развитии независимой Православной Церкви Украины, многолетнее добросовестное служение украинскому народу» трех митрополитов.
В частности, орденом князя Ярослава Мудрого IV степени награжден Владимир Шостацкий (Симеон), орденом князя Ярослава Мудрого V степени — Александр Драбинко (Александр) и орденом «За заслуги» II степени — Степан Абрамчук (Андрей).
Отметим, что два первых епископа перешли в ПЦУ из УПЦ, а Степан Абрамчук – из УАПЦ.
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