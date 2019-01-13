Оппозиция Беларуси требует от властей ограничить трансляцию российских каналов

Оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» (БНФ) потребовала от властей страны ограничить трансляцию в Белоруссии российских телеканалов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте БНФ по итогам прошедшего в субботу съезда организации.

«Требуем от властей Беларуси ограничить трансляцию российских телеканалов», — говорится в заявлении. БНФ призвал белорусские власти заменить российские каналы программами собственного производства или сбалансированным набором телепрограмм из разных стран.

Кроме того, оппозиционеры провозгласили 2019 год годом белорусского языка, заявив, что именно он является «фактором национальной безопасности для независимого белорусского государства». «Принимая во внимание активизацию информационных атак против Беларуси и белорусов, мы провозглашаем 2019 год годом белорусского языка», — сказано в документе. Оппозиция призвала всех жителей республики изучать и совершенствовать степень владения белорусским языком, а также использовать его во всех жизненных ситуациях. БНФ призвала всех белорусов во время переписи населения в октябре 2019 года указать белорусский язык в качестве родного языка и языка повседневного общения дома.

Партия также требует от властей принятия актов законодательства на белорусском языке и призывает расширить использование белорусского языка в системе образования.