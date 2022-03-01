Очередной пакет санкций ЕС коснется Беларуси

Новый пакет санкций Евросоюза коснется Беларуси. Об этом заявил во вторник премьер-министр Франции Жан Кастекс, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции.

«Уже подготовлены три пакета санкций против России. Четвертый пакет затронет Беларусь», — сказал Кастекс, добавив, что такой пакет готовится по требованию Евросовета. Он отметил, что «принятые ранее санкции были подготовлены в рамках председательства Франции в Евросоюзе и включают широкий спектр мер, которые повлияют на экономическую деятельность России». «Это беспрецедентный по масштабу пакет санкций», — отметил Кастекс. Кроме того, по словам премьера, «приостановлено сотрудничество ЕС и России в научной сфере, в области культуры».

«В том, что касается санкций, мы готовы идти дальше», — сказал премьер.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции в Украине. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.