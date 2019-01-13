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Британские депутаты составили «заговор» против правительства Мэй

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Британские депутаты составили «заговор» против правительства Мэй

Группа британских депутатов, включающая бывших министров из кабинета Терезы Мэй, намерена перехватить контроль над работой парламента, фактически отстранив действующее консервативное правительство от власти. Об этом сообщает в воскресенье газета The Sunday Times.

По информации издания, в «чисто английском заговоре» участвуют представители сразу нескольких партий, которые намерены лишить правительство права определять повестку дня Палаты общин британского парламента, если во вторник депутаты отвергнут проект сделки Мэй об условиях Brexit. Благодаря этому предложения рядовых депутатов будут иметь приоритет над инициативами правительства, прецедентов чему, как пишет издание, не было с 80-х годов XIX века. Газета сообщает, что Мэй была в пятницу проинформирована о ситуации Джулианом Смитом — главным парламентским организатором («кнутом») тори. По его указанию была также подготовлена записка с экспертной оценкой рисков, которыми чревато подобное развитие событий.

«Не имея возможности контролировать повестку дня, правительство не будет иметь контроля над Палатой общин, работой парламента и законодательством, необходимым для проведения правительственной политики. Правительство потеряет свою способность править», — говорится в документе, выдержки из которого приводит газета.

Источник газеты Financial Times в канцелярии премьер-министра назвал описываемую ситуацию «крайне тревожной», поскольку рядовые депутаты потенциально смогут как перенести сроки Brexit, так и назначить проведение повторного референдума о выходе страны из состава Евросоюза.

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Еще одной угрозой для премьер-министра является вотум о недоверии ее правительству. Поставить соответствующий вопрос на голосование в самом ближайшем будущем пообещал в воскресенье глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

Великобритания, Brexit, Тереза Мэй, Палата общин
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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