Стало известно, кто может стать новым послом Польши в Украине

Послом Польши в Украине вместо Яна Пекло может стать нынешний заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий, сообщил польский президент Анджей Дуда.
«Президент Польши Дуда сообщил, что существует предложение назначить на должность польского посла в Украине нынешнего вице-министра иностранных дел Бартоша Цихоцкого», — цитирует Интерфакс-Украина сообщение «Польского радио».
Дуда также назвал причины отзыва посла Яна Пекло: «Решающими были разные причины».
«Следует помнить, что ходатайство по этому делу (увольнение посла — Ред.) подал министр иностранных дел, поэтому мое решение было ответом на обращение министра иностранных дел», — отметил он.
«Я признал доводы, на которые указал министр иностранных дел, что там нужна большая динамика в действиях, чем та, которую представляет прежний посол», — добавил польский президент.
Дуда отметил, что в Украине приближаются президентские выборы, а это означает «очень горячее время». По его словам, «Есть предложение, чтобы туда поехал Бартош Цихоцкий, который является вице-министром иностранных дел; поэтому, фактически, это усиление этого политического представительства, а также укрепление отношений с Министерством иностранных дел», — объяснил он.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres