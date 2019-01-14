Стало известно, кто может стать новым послом Польши в Украине

Послом Польши в Украине вместо Яна Пекло может стать нынешний заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий, сообщил польский президент Анджей Дуда.

«Президент Польши Дуда сообщил, что существует предложение назначить на должность польского посла в Украине нынешнего вице-министра иностранных дел Бартоша Цихоцкого», — цитирует Интерфакс-Украина сообщение «Польского радио».

Дуда также назвал причины отзыва посла Яна Пекло: «Решающими были разные причины».

«Следует помнить, что ходатайство по этому делу (увольнение посла — Ред.) подал министр иностранных дел, поэтому мое решение было ответом на обращение министра иностранных дел», — отметил он.

«Я признал доводы, на которые указал министр иностранных дел, что там нужна большая динамика в действиях, чем та, которую представляет прежний посол», — добавил польский президент.

Дуда отметил, что в Украине приближаются президентские выборы, а это означает «очень горячее время». По его словам, «Есть предложение, чтобы туда поехал Бартош Цихоцкий, который является вице-министром иностранных дел; поэтому, фактически, это усиление этого политического представительства, а также укрепление отношений с Министерством иностранных дел», — объяснил он.