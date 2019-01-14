Названы самые комфортные для жизни города Украины

Львов стал лидером среди украинских городов в ежегодном рейтинге городов мира по индексу качества жизни от исследовательского сервиса Numbeo.

Львов занял в рейтинге 175-е место (115,04 баллов), столица Украины Киев — на 192-м месте (104,46 баллов). На 195 строчке рейтинга по индексу качества жизни оказалась Одесса (102,45), сразу за ней Харьков (101,86), а 202 место в Днипра (94,46).

Всего в рейтинге 227 городов из многих стран мира. Лучшим городом по индексу качества жизни по рейтингу сервиса Numbeo является столица Австралии Канберра (224,49 баллов), вторая строчка в Эйндховена (Нидерланды, 215,66).

На третьем месте — столица штата Северная Каролина Роли (США, 215,15). Также в первой десятке: Аделаида (Австралия), Мэдисон (США), Цюрих (Швейцария), Брисбен (Австралия), Веллингтон (Новая Зеландия), Оттава (Канада), Колумбус (США).

Рейтинг по индексу качества жизни формировали, учитывая 8 показателей: индекс покупательной способности, стоимость недвижимости относительно доходов населения, индекс безопасности, здравоохранение, стоимость жизни, индекс времени движения транспорта, загрязнения, климат.

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