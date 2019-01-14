«Укрзализныця» озвучила данные по капитальным инвестициям за прошлый год

В течение 2018 года «Укрзализныця» направила на капитальные инвестиции 16,9 миллиарда гривен, что в 1,5 раза больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Указывается, что это наиболее значительные капитальные вложения украинского железнодорожного монополиста за последние 5 лет.

По словам руководителя компании Евгения Кравцова, в 2018 году «Укрзализныця» выполнила реконструкцию 309 км путей, приобрела и изготовила на собственных мощностях 3,5 тыс полувагонов.

«Капитальным ремонтом было обновлено почти 130 локомотивов. Для улучшения качества пассажирских перевозок обновили 126 пассажирских вагонов — больше всего за последние 7 лет», — добавил Кравцов.

Как сообщает ЦТС, финплан УЗ на 2019 год предусматривает, что объем капинвестиций вырастет еще в 1,5 раза и составит в текущем году 24,5 млрд грн. На покупку нового, модернизацию и капитальный ремонт имеющегося подвижного состава планируется потратить 14,7 млрд грн или 60% от общей суммы капитальных инвестиций.

Из них 9,6 млрд грн потратят на покупку 3 650 полувагонов, 15 тепловозов General Еlectric, 106 пассажирских вагонов и 3 дизель-поездов.

На модернизацию потратят 5 млрд грн. В том числе, на ремонт более 7 тыс. единиц грузовых вагонов, 78 единиц пассажирских вагонов, а также тяги и других основных средств (тяговых подстанций, устройств, энергетики и др.).

На реконструкцию и строительство объектов планируют потратить 6,3 млрд грн.