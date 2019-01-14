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Эксперты определили самые популярные кроссоверы и внедорожники в мире

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Эксперты определили самые популярные кроссоверы и внедорожники в мире

Сегмент SUV продолжает уверенный рост на автомобильных рынках большинства стран мира. Агентство focus2move составило рейтинг самых продаваемых моделей сегмента на всех рынках. Абсолютным бестселлером 2018 года, равно как и годом ранее, оказался японский паркетник Toyota RAV4. В прошлом году модель успела сменить поколении и разошлась тиражом 830 928 экземпляров (+3,7% к 2017 году).

Второе место по популярности, поднявшись на одну позицию, занял Volkswagen Tiguan, который нашел 789 928 покупателей (+8,4%). Третьим самым продаваемым стал Honda CR-V с результатом 741 302 автомобиля (-2,3%), скатившийся с позиции лидера до «бронзы» за минувшие два года. Замыкают первую пятерку мировых бестселлеров Hyundai Tucson (569 987 машин) и Nissan Qashqai (519 632 экземпляра).

В топ-10 самых продаваемых моделей SUV также вошли Kia Sportage (482 116 шт.), китайский Haval H6 (460 820 шт.), Mazda CX-5 (457 283 шт.), Nissan Rogue (аналог X-Trail, 454 061 шт.) и Chevrolet Equinox (437 519 шт.).

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В целом мировые продажи сегмента SUV по итогам 2018 года выросли на 6% и составили 32,1 млн автомобилей. Кроссоверы и вседорожники — это самый быстрорастущий класс в индустрии. В период с 2014 по 2018 год глобальные продажи SUV увеличились аж на 69%.

авто, Toyota, Toyota RAV4
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Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О споре Кейнса и Хайека

Я не уверен, что нам нужен экономический рост любой ценой, если мы утрачиваем при этом способность капитализма к имманетному развитию. При социализме тоже был рост и чем закончилось? Есть рост Израиля, а есть рост Китая. Израиль растет за счет производств с высокой добавленной стоимость, а Китай пока растет за счет инвестиций и производства по сборке от американских разработчиков. Американские разработчики зарабатывают 30-50% прибыли, а Китай – 5-10%.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
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