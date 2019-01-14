Эксперты определили самые популярные кроссоверы и внедорожники в мире

Сегмент SUV продолжает уверенный рост на автомобильных рынках большинства стран мира. Агентство focus2move составило рейтинг самых продаваемых моделей сегмента на всех рынках. Абсолютным бестселлером 2018 года, равно как и годом ранее, оказался японский паркетник Toyota RAV4. В прошлом году модель успела сменить поколении и разошлась тиражом 830 928 экземпляров (+3,7% к 2017 году).

Второе место по популярности, поднявшись на одну позицию, занял Volkswagen Tiguan, который нашел 789 928 покупателей (+8,4%). Третьим самым продаваемым стал Honda CR-V с результатом 741 302 автомобиля (-2,3%), скатившийся с позиции лидера до «бронзы» за минувшие два года. Замыкают первую пятерку мировых бестселлеров Hyundai Tucson (569 987 машин) и Nissan Qashqai (519 632 экземпляра).

В топ-10 самых продаваемых моделей SUV также вошли Kia Sportage (482 116 шт.), китайский Haval H6 (460 820 шт.), Mazda CX-5 (457 283 шт.), Nissan Rogue (аналог X-Trail, 454 061 шт.) и Chevrolet Equinox (437 519 шт.).

В целом мировые продажи сегмента SUV по итогам 2018 года выросли на 6% и составили 32,1 млн автомобилей. Кроссоверы и вседорожники — это самый быстрорастущий класс в индустрии. В период с 2014 по 2018 год глобальные продажи SUV увеличились аж на 69%.