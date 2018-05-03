В США хотят запретить продажу смартфонов компаний Huawei и ZTE

В США намерены ограничить поступление в США телекоммуникационного оборудования из Китая компаний Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. Об этом сообщает Reuters.
«Хотя мы не комментируем отдельные действия, но цепь поставок, связанных с инфраструктурой, является важной частью защиты национальной и общественной безопасности США», — сказала пресс-секретарь Белого дома.
Отмечается, что американские законодатели и администрация президента оказывают давление на американские компании, чтобы они не продавали продукты Huawei или ZTE, потому что считают, что они потенциально могут быть использованы для шпионажа.
Напомним, США планируют ввести пошлины на импорт из Китая. В основном это может коснуться таких товаров, как мобильные телефоны и компьютеры.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.585,98 -0.0136
|2.614,25 -0.0154
|100 евро
|3.100,87 -0.0986
|3.162,39 -0.1236
|10 рублей
|3,77 -0.0005
|4,28 -0.0012
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016