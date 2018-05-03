В США хотят запретить продажу смартфонов компаний Huawei и ZTE

В США намерены ограничить поступление в США телекоммуникационного оборудования из Китая компаний Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. Об этом сообщает Reuters.

«Хотя мы не комментируем отдельные действия, но цепь поставок, связанных с инфраструктурой, является важной частью защиты национальной и общественной безопасности США», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Отмечается, что американские законодатели и администрация президента оказывают давление на американские компании, чтобы они не продавали продукты Huawei или ZTE, потому что считают, что они потенциально могут быть использованы для шпионажа.

Напомним, США планируют ввести пошлины на импорт из Китая. В основном это может коснуться таких товаров, как мобильные телефоны и компьютеры.