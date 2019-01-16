Пошлина на лом позволила метпредприятиям увеличить производство стали на 3%, - Каленков

За два года действия экспортной пошлины на металлолом украинские металлурги выплавили 42 млн тонн стали, потребив 6,48 млн тонн металлолома, сообщил президент Объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков

Он напомнил, что в сентябре 2016 года была введена пошлина на экспорт лома черных металлов сроком на один год в размере 30 евро за тонну. Затем народные депутаты еще дважды продлевали сроки ее действия, а в июне 2018 года ставка была повышена до 42 евро.

«В течение первого года действия пошлины (с октября 2016 года по сентябрь 2017 года) отечественные метпредприятия сохранили объемы выплавки стали на уровне 20,7 млн т. А уже во второй год (с октября 2017 года по сентябрь 2018 года) — увеличили на 3%, до 21,35 млн т», — подчеркнул А. Каленков.

«И это при том, что у меткомбинатов были операционные проблемы с производственными мощностями. Например, в 2017 году Днепровский МК из города Каменское простаивал в течение 4 месяцев. А уже в 2018 году „АрселорМиттал Кривой Рог“ периодически останавливал отдельные агрегаты вплоть до полной остановки в мае», — отметил президент «Укрметаллургпрома».

По его данным, еще больший позитивный эффект введение пошлины принесло электрометаллургическим предприятиям, которые работают исключительно на металлоломе (около 90% сырья — это лом). Кроме того, за 24 месяца выпуск продукции повысили и трубные заводы, которые покупают сталь у метпредприятий, — на 26%, до 1,1 млн т.

«Рост производственных показателей на предприятиях ГМК был обусловлен тем, что металлолом остался в стране. Так, с октября 2016 года по сентябрь 2018 года поставки лома на меткомбинаты увеличились на 24%, с 2,67 млн т до 3,3 млн т. При этом дефицит сырья за этот же период хоть и не исчез, но сократился в 10 раз — с 20% до 2%, или с 725 тыс. т до 76 тыс. т», — отметил А. Каленков.

Он также опроверг заявления о том, что пошлина «окончательно „прикончит“ экспорт металлолома». «Этого не произошло. За время первого года поставки сырья на внешние рынки практически не изменились в абсолютных цифрах (было 355 тыс. т, стало 362 тыс. т), так за второй год экспорт лома подскочил почти на четверть или на 24%, до 448 тыс. т. При этом, поступления в бюджет от экспорта за 24 месяца увеличились в 4 раза — с 112 млн грн до 458 млн грн», — подсчитал президент «Укрметаллургпрома».

«Противники пошлины утверждают, что цены на лом заниженные по сравнению с мировыми, в частности, в Турции, которая является бенчмарком для украинского рынка. Но и этот миф разбивают цифры: в течение двух лет действия пошлины рост котировок на металлолом в Украине в долларовом эквиваленте составил 85%, тогда как уровень импортных цен в Турции возрос за тот же период на 57%», — подытожил А. Каленков.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 9474 о внесении изменений в раздел Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке», которым предлагается поднять до 58 евро/тонна и продлить пошлину на экспорт металлолома на 3 года.