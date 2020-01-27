Налоговики выставили металлургам претензии по «никчемным» сделкам с металлоломом на 10 млрд грн, – «Укрметаллургпром»

Налоговые инспекции разных уровней выставили украинским металлургическим предприятиям финансовые претензии в размере до 10 млрд грн по так называемым «никчемным» сделкам на покупку металлолома, сообщил президент объединения предприятий «Укрметаллургпром Александр Каленков.

«Мы (меткомпании — Ред.) заинтересованы, чтобы вся цепочка движения лома — от момента его образования в гаражах до метпредприятий — была прозрачна. Уже сейчас налоговые инспекции, пользуясь нестыковками в законодательстве, приходят на метпредприятия и выставляют налоговые претензии, общая сумма которых достигла 10 млрд грн по отрасли», — сказал глава объединения в ходе «круглого стола» на тему «Детенизация рынка металлургического сырья и операций с металлоломом» в минувшую пятницу.

По его словам, такая ситуация возникает потому, что в начале всей цепочки поставок лома были так называемые «никчемные» сделки. «Это создает огромные проблемы для металлургического бизнеса, который прозрачный и понятный для контролирующих органов», — отметил Каленков.

Как сообщил в ходе мероприятия заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию, один из авторов законопроекта о детенизации рынка металлолома,

Дмитрий Кисилевский, такая ситуация с налоговыми претензиями к метпредприятиями повторяется из года в год, и металлурги вынуждены судиться с налоговиками и, как правило, выигрывают эти споры.

«Налоговая приходит на метпредпритие и говорит, что выплавленный металл сделан „из воздуха“. Мол, металлолом не был закуплен, вместо этого была совершена никчемная сделка, поэтому налоговая выставляет штраф. И все знают, что проблема не в метпредприятии, а в начале цепочки поставок, где рынок работает в тени. Налоговая при определенных усилиях может увидеть непрозрачное звено цепи, но с радостью приходит к конечному потребителю, а не в гаражи», — отметил он.

При этом представители металлургического бизнеса выступили с идеей о том, что конечные потребители лома — металлурги — не должны нести ответственность за «теневые» операции в гаражах.

Председатель правления ломоперерабатывающего предприятия «Интерпайп Втормет» Валентин Макаренко заявил, что «никчемы» уже становятся краеугольной проблемой всего металлургического бизнеса Украины.

«Это очень наболевшая проблема, которая затрагивает всех металлургов Украины», — подтвердил генеральный директор "Метинвест-Ресурс«.Дмитрий Клопотовский.

Как сообщалось, законопроект № 2426 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)» зарегистрирован в парламенте 12 ноября 2019 года и принят в первом чтении. Вместе с Кисилевским соавторами документа выступили 22 народных депутата. Его разработкой занималась рабочая группа, в которую вошли представители ломозаготовителей, металлургов и Минэкономики.