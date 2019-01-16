Субсидии украинцам с марта начнут выдавать «живыми деньгами»

Правительство собирается уже в ближайшее время начать выдачу потребителям субсидии на услуги ЖКХ «живыми деньгами». Первые выплаты будут буквально перед президентскими выборами — в марте планируется выплатить февральские субсидии, но лишь тем, кто получал субсидии до 31 декабря 2018 года, пишут Украинские новости.

В месяц на выплаты придется потратить 5-6 млрд грн. Как это отразится на инфляции пока неизвестно. Вместе с тем, разработчики документа допускают, что размер неплатежей за услуги ЖКХ может увеличиться. Для неплательщиков предусмотрено наказание — отказ в выдаче наличных денег.

По информации агентства, вариант выплаты субсидий налом Президенту был предложен НАК «Нефтегаз Украины», и в итоге Петру Порошенко это понравилось.

«Я пришел к такому выводу не только потому, что хочу защитить людей, а потому что там, где люди без субсидий платят» живыми «деньгами на квадратный метр, они используют вдвое меньше газа», — заявил Президент 15 января.

Проект постановления пока не прошел согласование в профильных министерствах, поэтому нет официальной информации о рисках его принятия, в частности влияние на инфляцию. Однако уже сейчас понятно, что риск сокращения платежей довольно высок. По информации агентства, инициаторы документа допускают это, и предусмотрели предупредительные меры. Но эти меры достаточно мягкие. К примеру, если потребитель, который получил субсидию в марте не оплатит февральские услуги, то он не лишится возможности продолжать получать субсидию, но выплаты будут переведены в безналичную форму — то есть, на карту Ощадбанка. Доступ к «живым деньгам» будет потерян.

У Международного валютного фонда не возникнет претензий к изменениям механизма выплаты субсидий, поскольку он никак не отражается на объеме бюджетных средств, предусмотренном на эти цели в 2019 году.

По информации агентства, рассмотрение проекта постановления о монетизации субсидий с марта правительство планирует уже на следующей неделе, чтоб успеть ввести его в действе с марта. И первые «живые» деньги смогут получить еще до президентских выборов.