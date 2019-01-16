США начнут выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 февраля

США начнут процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля. Об этом сообщила в среду заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, передает агентство Reuters.

Томпсон, находящаяся сейчас в Брюсселе, вновь обвинила Россию в нарушении ДРСМД. Она добавила, что в ходе состоявшихся во вторник в Женеве российско-американских консультаций по ДРСМД прорыва достигнуто не было.

Процесс выхода США из договора займет полгода.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что США уже финансируют разработки по противодействию ракетам средней и малой дальности.

ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года. Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем.