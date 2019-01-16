Войти
Пассажиропоток в направлении РФ упал за год на 15%
транспорт
Пассажиропоток в направлении РФ упал за год на 15%
Путин прокомментировал получение автокефалии ПЦУ
позиция
Путин прокомментировал получение автокефалии ПЦУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

нацбезопастность
RSS

США начнут выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 февраля

394

США начнут процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля. Об этом сообщила в среду заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, передает агентство Reuters.

Томпсон, находящаяся сейчас в Брюсселе, вновь обвинила Россию в нарушении ДРСМД. Она добавила, что в ходе состоявшихся во вторник в Женеве российско-американских консультаций по ДРСМД прорыва достигнуто не было.

Процесс выхода США из договора займет полгода.

Читайте также: Россия попала в список стран, где преследуют христиан

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что США уже финансируют разработки по противодействию ракетам средней и малой дальности.

ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года. Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем.

ДРСМД
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 16 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Гнап
Дмитрий Гнап
журналист

Новая Украина – новый феодализм

После школьного курса истории феодализм у нас ассоциируется со Средневековьем, рыцарями в металлических латах и темными, затюканными крестьянами. Впрочем, оставим стереотипы. Сегодняшний общественно-политический строй в Украине больше похож именно на феодальную монархию, а не на капиталистическую республику, как это записано у нас в Конституции. Выборы и распределение ветвей власти - эти атрибуты демократии, конечно, добавляют современного вида нашему государственному устройству. Но сути его не меняют. Если присмотреться внимательнее, феодализм вполне возможен в эру смартфонов, электромобилей и 4G-Интернета.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О парадигме и «нищете историцизма»

Маловероятно, что копирование исторической последовательности действий стран Запада, Японии или успешных стран Юго-Восточной Азии может служить эффективной моделью для подражания в Украине. Во многом потому, что мир не является неизменным. Каждый раз специалисты предлагают рецепты на основании теоретических моделей, доказавших свою состоятельность в прошлом, или просто удовлетворяющих экспертное сообщество. Но это гипотезы, проверенные предыдущей практикой. А часто это - теории, постфактум объяснившие свершившиеся события, следовательно, нужно делать серьезную поправку на ретроспективный детерминизм.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как повлияет замедление роста Китая на экономику Украины

Нужно отойти от победных реляций о миллионах тонн ячменя или кукурузы, проданных в Китай. Пора четко осознать - в новейшей истории не было государств, экономическая мощь которых сохранялась длительное время и при этом базировалась на сельском хозяйстве. В нынешних условиях активная промышленная политика - ключевое средство сохранения государства на экономической и политической картах мира. Это касается всех государств, Украина - не исключение.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016